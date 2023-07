Come l' ha presa De Martino? La gola profonda sulla rottura con Belen

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un nuovo uomo nella vita diRodriguez. L'argentina, che avrebbe chiuso definitivamente con Stefano De, sembra che stia vivendo una nuova storia d'amore con Elio Lorenzoni, imprenditore. Adesso, però, qualcuno attende la reazione di Stefano De. Che non parla, non ha mai amato il gossip.e Stefano, che hanno avuto un figlio di nome Santiago, sono tornati insieme dopo la. La Rodriguez ha avuto una storia lampo con Antonino Spinalbese ed è nata una figlia, Luna Mariè. Poi la fine di questa storia, senza troppi proclami e interviste. I fan hanno scoperto il ritorno di fiamma con De, ma ora è arrivata una nuova te: pare che i due si siano mollati ancora una volta. Una, tra ...

... per il ruolo di opinionista sembra sia statain considerazione anche una giornalista del TG5. da Paola Barale a Katia Ricciarelli , per arrivare all'ultima news: quella che vorrebbe...La vita del più uno non è facilecredevo. Spunta blu Ho la spunta blu quindi sono, direbbe ... Mentre scorro i profili, noto che anche il mio parrucchiere Max Valvano l'ha. Ma io a lui l'......Del Ferraro - 21 Luglio 2023 6 Il film del 2015 The Martian usa una particolare locationset ... Pare che la scelta sia stataper via di un ottimo sound stage che si trova nella capitale ...