Come le teorie cospirazioniste sui “lockdown climatici” prendono di mira le politiche per il clima

Leggi su facta.news

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un’analisi della rete di fact-checking EDMO. Organizzazioni che hanno contribuito a questa analisi: Science back, AFP, Delfi, Demagog, DPA, DW, Factual.ro, Maldita.es, Newtral, Pagella Politica/Facta news, Re:Baltica, The Journal – FactChecking, Verificat. Questa è una versione ridotta dell’articolo originale di Science back – che contiene un’analisi approfondita dei principali promotori di questa narrazione in inglese, francese, tedesco e spagnolo, oltre ai dettagli della metodologia utilizzata – che potete leggere qui. Agli albori della pandemia di Covid-19, molto prima che fossero disponibili i vaccini, diversi Paesi hanno imposto restrizioni agli spostamenti delle persone per frenare la diffusione del virus. Queste misure, chiamate “”, hanno salvato molte vite umane, riducendo le interazioni fisiche tra persone infette e non infette. Ridurre i ...