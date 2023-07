Come i resort LEGOLAND si assicurano di essere inclusivi per gli autistici

(Di venerdì 21 luglio 2023) A partire dal 31 marzo 2023, tutti i Villaggidel Nord America saranno considerati CentriCertificati (CAC). Ciò significa che tutti i dipendenti dihanno ricevuto una formazione per garantire ai visitatori dello spettro autistico o con altri disturbi sensoriali una visita ottimale. Inoltre, garantisce che gli spazi appositamente progettati in loco

'Per questo motivo, abbiamo scelto di portare la 'smartona',è già stata affettuosamente ... il 20 - 23 agosto al Cala Diavolo di Monopoli, il 25 - 27 agosto all'Agua Beachdi Noto e, ...... nelle stanze, nelle reception e nei ristoranti deiin Spagna, Turchia e Grecia gestiti dall'... il suo libro abbandonatocarta straccia Le copie abbandonate finora di Spare negli hotel di ...DOMINA BEACH SOCCER TOUR: A VIESTE VINCE L'ITALIA Domina continua a credere nello sportvalore, non solo nei suoi. E' infatti main sponsor di un torneo importante per quel che riguarda gli sport estivi, il Domina Beach Soccer Tour. La tappa di Vieste, la sesta del tour, è ...Mindoro (Agenzia Fides) - Si sono riunite nel forum nazionale "Eco-Convergence" numerose associazioni e gruppi della soceità civile come la Caritas per aiutare le comunità dell'isola di Mindoro, colpi ...Tutti sanno che il principe Harry ha recentemente pubblicato il suo libro di memorie intitolato "Spare" e, sebbene sia diventato un bestseller immediato con oltre 1,4 milioni di ...