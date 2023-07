Come far nascere e crescere un banano dal frutto | metodo gratis da 0 a 3 anni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 21 luglio 2023) Avete mai pensato di poter prendere una banana e farla pianta dalla quale è nata? Il procedimento è semplice, ma richiede molta attenzione per riuscire dell’impresa di far germogliare le prime foglioline. La prima cosa da fare è quella della scelta della banana giusta, che non è una bella e gialla, ma piuttosto marroncina, con all’interno i semi maturi per essere presi e piantati seguendo le istruzioni riportate nel video. E’ necessario utilizzare molti semini presenti all’interno della banana, in quanto non tutti riusciranno a germogliare e a trasformarsi in una piantina. Poi è necessario scegliere il terriccio giusto per far si che si verifichino tutte le condizioni favorevoli alla nascita e alla crescita delle piantine. La caratteristica principale è che sia un terriccio molto drenante: perfetta è la torba. Per creare un ambiente perfetto per la ...