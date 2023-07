Come cambiano le qualifiche in F1? La novità e che cos’è l’Alternative Tyres Allocation

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) Domani, ledel Gran Premio di Ungheria di Forumula Uno, saranno caratterizzate da un esperimento. All’Hungaroring verrà usata per la prima volta la cosiddetta “Alternative Tyre”. Il test avrebbe dovuto essere effettuato a Imola, ma la cancellazione del GP di Emilia Romagna ne ha ritardato l’esordio. Di cosa si tratta? Parliamo di una diversa distribuzione delle mescole di pneumatici disponibili, all’interno della quale sono stati inseriti degli obblighi precisi per le. Abitualmente, Pirelli fornisce 13 treni di gomme a ogni pilota. Di essi, 8 sono del compound morbido, 3 di quello medio e 2 di quello duro. Viceversa, questo fine settimana, il numero di set di coperture a disposizione di ognuno sarà ridotto a 11, con le mescole distribuite in maniera totalmente diversa, ovverosia 4 soft, 4 medium e 3 ...