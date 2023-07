«Comandante» | di Edoardo De Angelis | è il film d’apertura di Venezia 80

(Di venerdì 21 luglio 2023) «», diretto daDe, con Pierfrancesco Favino, è il nuovo, in prima mondiale in Concorso, dell’ottantesima mostra di. «Challengers», ildi Luca Guadagnino precedentemente first appeared on il manifesto.

edizione della Mostra del Cinema è per noi un grande onore per il quale ringraziamo il direttore Barbera " dichiaraDe Angelis "è un film che parla di forza e Salvatore Todaro ne ......richiama quel tipo di risposta' "Aprire l'80ª edizione della Mostra del Cinema è per noi un grande onore per il quale ringraziamo il direttore Barbera - dichiaraDe Angelis -è un ...edizione della Mostra del Cinema è per noi un grande onore per il quale ringraziamo il direttore Barbera " dichiaraDe Angelis "è un film che parla di forza e Salvatore Todaro ne ...

Biennale Cinema 2023 | Comandante di Edoardo De Angelis è il ... La Biennale di Venezia

Dopo il rinvio della pellicola ad aprile, Alberto Barbera ha annunciato il nuovo film di apertura della Mostra del Cinema di Venezia.L'attesissimo film con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist è slittato al 26 aprile 2024. Hollywood paralizzata.