Coltivava in casa sostanze stupefacenti | nei guai un 63enne di Vicchio

I carabinieri hanno notato piante di marijuana all'esterno dell'abitazione. All'interno, oggetti per la coltivazione illecita di sostanzeSANTA CROCE - Un 66enne ragusano chemarijuana inè stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti. Nella parte posteriore del cortile dell'abitazione dell'uomo, poco distante ...I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina, a conclusione di articolata attività di indagine, hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso dalla Procura ...I carabinieri hanno notato piante di marijuana all’esterno dell’abitazione. All’interno, oggetti per la coltivazione illecita di sostanze ...Il fiuto del cane antidroga dei carabinieri di Bologna ha messo nei guai un commerciante di 58 anni, titolare di un negozio di Fornovo, arrestato perché - ParmaPress24 ...