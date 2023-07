(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEntrano nel bar e rubano gratta e vinci, sigarette e soldi. Poi fuggono e fanno perdere le proprie tracce. A essere stato preso di mira un noto bar edi Cautano. E’ successo questa mattina alle ore 4:30, quando dei, almenopersone, dopo aver forzato una delle porte d’ingresso, si sono introdotti nell’attività, rubando soldi, sigarette e biglietti gratta e vinci per un valore ancora da quantificare. Secondo una prima e parziale ricostruzione, pare che isiano entrati in azione a bordo di una vettura di grandi dimensioni e di colore scuro, probabilmente una Audi station wagon. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per provare a risalire all’identità dei banditi in ...

... in gergo calcistico si direbbe in 'zona Cesarini', il Comune ha battuto un. Dopo settimane e ... Punto di svolta della delicata trattativa il prolungamento di un'ora dell'apertura di locali,e ...... la furia dei ladri: furti e danni ine pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al '... Dopo De Santis è arrivato l'annuncio di un bel. Il Taranto si è aggiudicata le prestazioni ......a colpi di pistola un giovane di San Vito con il quale aveva avuto una discussione in un...3.0 alla quale i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni hanno inflitto un durissimo. ...

Colpo in un bar-tabaccheria nella notte: quattro ladri in fuga col bottino anteprima24.it

Colpo di scena a Montecatini: la gestione del Bar Biondi lascia l'attività e prende in gestione il Foody Farm al Gambrinus. La notizia ha suscitato sorpresa in città, ma la causa è una dialettica con ...Sugli episodi, avvenuti a poco tempo di distanza l'uno dall'altro, indaga la polizia. Per aprirsi un varco nella rivendita vicino all'Acquasanta i ladri avrebbero utilizzato un'auto come ariete per sf ...