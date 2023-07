Colpito da un fulmine a Verona | le immagini shock durante il temporale | è grave – Il video

(Di venerdì 21 luglio 2023) Sono gravi le condizioni dell’uomo che oggi intorno all’una di pomeriggio è statoda undopo essersi riparato sotto un albero da un forteche si è abbattuto su. Mentre l’acqua cadeva copiosa, l’uomo, nordafricano, si trovava nei giardini lungo i bastioni di Porta Nuova, nei pressi del distributore di carburante della zona. D’un tratto, come si vede dalle, unha scaricato la sua forza sull’albero sotto al quale si trovava la vittima, ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento. La punta della conifera si è spezzata e il lampo è arrivato a colpire l’uomo. Il tutto è stato immortalato in unda una donna che si era riparata sotto dei portici poco distanti. All’arrivo dei soccorritori del Suem 118, ...

Oltre 500 le richieste di soccorso ai vigili del fuoco Un uomo colpito da un fulmine in pieno centro a Verona è in gravi condizioni. A renderlo noto è il governatore

