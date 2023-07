Cold case | dopo 42 anni trovato l' assassino di Laura Kempton

Leggi Anche Usa, 65 anni dopo identificato il bambino trovato morto in una scatolarisolto dopo 42 anni: ecco chi è il killer di Laura Kempton Le prove dell'epoca rivelarono che l'assassino era un uomo, ma la polizia, nonostante centinaia di sospetti e indiziati, non era ...... all'età di 45 anni: ma gli investigatori almeno sono riusciti a dare un nome al responsabile della brutale uccisione della 23enne Laura Kempton in New Hampshire nel 1981, uno dei '' più ...Uno deipiù vecchi d'America, l'omicidio nel 1981 della 23enne Laura Kempton in New Hampshire, è stato risolto grazie alla genealogia genetica. Lo hanno annunciato gli investigatori che da decenni ...

Usa, scoperto assassino di una 23enne: "cold case" del 1981 Sky Tg24

Era l'omicidio irrisolto più vecchio di America: ora ha un nome il killer della 23enne del New Hampshire grazie alle tecniche di genealogia genetica forense ...Per decenni era stato impossibile identificare l'assassino che ora è stato identificato come Ronney James Lee: una conclusione "dolce amara", come l'ha definita il procuratore capo John Formella ...