Codice Camaldoli | Schlein | ' oggi come ieri grati al contributo del movimento cattolico'

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "A 80 anni dalla stesura deldiresta intatta la lungimiranza di quei giovani intellettuali cattolici che, ancora immersi nella guerra e nel regime fascista, immaginarono e misero le basi per l'Italia democratica. Valori e princìpi che sono poi entrati nella nostra Costituzione". Lo dice Elly. "siamoalche ilha dato per la costruzione dell'Italia libera e vogliamo ricordare quella spinta ideale impegnandoci tutte e tutti per continuare a costruire una società più giusta, umana e inclusiva”, aggiunge la segretaria del Pd.

... che avrebbe segnato la ricostruzione e decenni successivi, rinasceva dal grembo della cultura", ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi nella sua prolusione al convegno "Ildi", ...Si svolge da venerdì 21 luglio a domenica 23 luglio, presso il monastero di, il convegno in celebrazione dell'80esimo anniversario deldi, testo di assoluto rilievo ..."Perché, allora, un testo eterogeneo, provvisorio, perfettibile come ildicontinua ad affascinare Perché frutto di una sfida del pensiero che non ha avuto paura della storia". Lo ha sostenuto Tiziano Torresi dell'Università degli Studi Roma Tre, nella ...

Mattarella: «Dal Codice di Camaldoli un'ispirazione per la Costituzione» Avvenire

Ogni generazione in fin dei conti ritorna a Camaldoli. E al codice di Camaldoli, estate 1943, ricordato di decennale in decennale. Sempre traguardandolo al presente e alla prospettiva. Quest’anno si c ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e' arrivato al Monastero di Camaldoli di Arezzo per il convegno, che si apre oggi, per gli 80 ...