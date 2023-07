bello,"salato". Può costare caro vendere il frutto in spiaggia: a Lido Adriano, sul litorale ravennate, la polizia locale ha fatto un sequestro a un ambulante, staccando un verbale complessivo di ......sorprendentemente effettuato il sorpasso sul whiskey diventando il secondo distillato più...Don Ramón Punta Diamante Reposado 100% Agave blue 60 ml di succo di pompelmo 60 ml di acqua di...Il gelato, ha raccontato l'Agenzia Reuters, è preparato con il latte di, tè freddo ... Un omaggio alla cultura e alla tradizione thailandese,a circa 2,5 euro a pezzo. Il debutto c'è stato ...

Cocco venduto in spiaggia, multa da quasi 10 mila euro Euronews Italiano

Cocco bello, cocco "salato". Può costare caro vendere il frutto in spiaggia: a Lido Adriano, sul litorale ravennate, la polizia locale ha fatto un sequestro a un ambulante, staccando un verbale comple ...L’uomo, sorpreso in spiaggia a Lido Adriano dagli agenti della polizia locale, è stato multato per 9.500 euro (oltre 5mila euro per la mancata autorizzazione, altri 1.500 per la mancata tracciabilità ...