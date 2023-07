Cocco venduto in spiaggia | frutta sequestrata e multa salata per l' ambulante senza autorizzazione

(Di venerdì 21 luglio 2023)bello,"salato". Può costare caro vendere il frutto in: a Lido Adriano, sul litorale ravennate, la polizia locale ha fatto un sequestro a un, staccando un verbale ...

bello,"salato". Può costare caro vendere il frutto in spiaggia: a Lido Adriano, sul litorale ravennate, la polizia locale ha fatto un sequestro a un ambulante, staccando un verbale complessivo di ...bello,"salato". Può costare caro vendere il frutto in spiaggia: a Lido Adriano, sul litorale ravennate, la polizia locale ha fatto un sequestro a un ambulante, staccando un verbale complessivo di ......sorprendentemente effettuato il sorpasso sul whiskey diventando il secondo distillato più...Don Ramón Punta Diamante Reposado 100% Agave blue 60 ml di succo di pompelmo 60 ml di acqua di...

Cocco venduto in spiaggia, multa da quasi 10 mila euro Euronews Italiano

L’uomo, già noto per altri episodi simili in passato, è stato sorpreso a Lido Adriano dalla polizia locale, che da anni porta avanti una vasta campagna contro il fenomeno ...Cocco bello, cocco "salato". Può costare caro vendere il frutto in spiaggia: a Lido Adriano, sul litorale ravennate, la polizia locale ha fatto un sequestro a un ambulante, staccando un verbale comple ...