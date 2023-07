' Cocco bello | cocco' | maxi multa da 10mila euro in spiaggia a Lido Adriano | è tutto spiegato nel verbale

(Di venerdì 21 luglio 2023) È un grande classico dell'estate romagnola, ma non solo di tutte le spiagge italiane. Quell'urlo '!' lanciato con voce stentorea da infaticabili venditori ambulanti a macinare ...

È un grande classico dell'estate romagnola, ma non solo di tutte le spiagge italiane. Quell'urlo '!' lanciato con voce stentorea da infaticabili venditori ambulanti a macinare chilometri di spiaggia sotto il sole cocente fa ormai parte della 'colonna sonora' della Riviera , al ...Ravenna, venditore abusivo vendein spiaggia: multato per quasi 10mila euro 'salato'. Può costare davvero caro vendere ilin spiaggia. A Lido Adriano, sul litorale ravennate, la polizia locale ha fatto un sequestro a un ambulante , nell'ambito di un ..."salato". Può costare caro vendere il frutto in spiaggia: a Lido Adriano, sul litorale ravennate, la polizia locale ha fatto un sequestro a un ambulante, staccando un verbale ...

«Cocco bello», super multa da 10.000 euro per un venditore ambulante in spiaggia nel Ravennate ilmessaggero.it

È un grande classico dell'estate romagnola, ma non solo di tutte le spiagge italiane. Quell'urlo 'cocco bello, cocco!' lanciato con voce stentorea da infaticabili venditori ...Cocco bello, cocco “salato”. Può costare caro vendere il frutto in spiaggia: a Lido Adriano, sul litorale di Ravenna, la polizia locale ha fatto un sequestro a un ambulante, staccando un verbale ...