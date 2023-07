Clima | gli esperti Nasa | “Giugno e luglio i mesi più caldi della Terra da secoli”

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 luglio 2023) Quello di quest’anno sarà ilpiù caldo da “centinaia, se non migliaia, di anni”. È la previsione fatta daltologoGavin Schmidt. “Stiamo assistendo a cambiamenti senza precedenti in tutto il mondo: le ondate di caldo che stiamo vedendo negli Stati Uniti, in Europa e in Cina stanno demolendo i record ovunque”, ha detto ieri il direttore del Goddard Institute for Space Studies durante un incontro presso la sede, a cui hanno preso partee addetti ai lavori tra cui l’amministratore dell’agenzia Bill Nelson e la consigliera perKatherine Calvin. “C’è stato un aumento delle temperature negli ultimi quattro decenni”, ha detto Schmidt ai giornalisti. “è stato il mese più caldo ...