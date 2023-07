Cleopatra | Le stesse vibrazioni di un biopic su Barak Obama con Ryan Gosling | si riaccende la polemica

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il film sucon Gal Gadot torna a far discutere gli utenti di Twitter alimentando le critiche e c'è chi lo paragona a unsucon. Non si spengono le polemiche sulla nuova pellicola epica suche vedrà la regina d'Egitto interpretata dalla star di Wonder Woman Gal Gadot. Tra chi paragona il film in arrivo all'epica versione del 1963 con Elizabeth Taylor diretta da Joseph L. Mankiewicz e chi invece ironizza che il film in preparazione è appetibile quanto unsucon, il tema è tornato virale su Twitter. Nel 2020, Gal Gadot è stata scelta per il ruolo diin un film epico che l'avrebbe ...