Clausola Osimhen | Gazzetta | l' agente la vuole a 100mln | forse ha qualche ' arma' che non ha ancora ' minacciato' di usare

, le cifre CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... in dirittura d'arrivo la trattativa per Arthur Inter - Sommer nodo: si tratta con il Bayern Roma, c'è fiducia per Renato Sanches Genoa - Retegui, ci siamo: i dettagli Napoli -, ...Da valutare l'inserimento di unada oltre 100 milioni, valida dall'estate 2024 . Le parti trattano, ma c'è fiducia.in azzurro ha segnato 59 gol in 101 partite, l'anno scorso sono ...

SPORTITALIA - Rinnovo Osimhen: la clausola non sarà di 100 milioni AreaNapoli.it

Il Napoli sarebbe alle prese con il rinnovo di Osimhen: De Laurentiis dovrebbe sciogliere i due nodi legati all'ingaggio e alla clausola ...Non ci sono offerte «super indecenti» per Osimhen. Aurelio De Laurentiis ha spaventato tutti e Calenda non ha portato proposte. Inutile l'attesa, fino ad adesso, di qualcuno che ...