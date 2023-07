Classifica Tour de France 2023 | Vingegaard maglia gialla | Pogacar a quasi 8? | Ciccone ad oltre 2 ore

(Di venerdì 21 luglio 2023) La diciannovesima tappa deldedi ciclismo su strada, la Moirans-en-Montagne – Poligny, di 172.5 km, ha premiato i fuggitivi di giornata, grazie al profilo altimetrico mosso ma senza grandi asperità: non ci sono stati scossoni nellagenerale, dove al comando è rimasto sempre il danese Jonas, alfiere della Jumbo-Visma, che ha conservato 7’35” di vantaggio sullo sloveno Tadej, corridore della UAE Team Emirates.de: Matej Mohoric vince al photofinish un’altra tappa pazzesca. Bettiol e Trentin in top10GENERALEDE(19ma tappa) 1Jonas Jumbo-Visma ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti CICLISMOde France, le classifiche dopo la 18tappa Asgreen vince la 18appa con arrivo a Bourg - en - Bresse. Nessuno stravolgimento ingenerale e ...... arrivando seconda in; l'abito indossato al Festival di Sanremo del 1993, quando la ... E ancora un microfono personale, un iconico cappello, il manifesto originale dell'ultimodi Mia ...Matej Mohoric batte Asgreen in volata e vince la diciannovesima tappa delde France 2023 . Terza vittoria nella Gran Boucle per la Bahrain Victorious e seconda stagionale per lo sloveno. Si parte da Moirans - en - Montagne per arrivare a Poligny in 172,8km. Corsa ...

Classifica Tour de France 2023: Vingegaard in testa, Pogacar a oltre 7'. Dispersi gli altri, 33° Ciccone OA Sport

Nonostante la stanchezza, tappa elettrica, corsa a velocità folle ma ci vuole il fotofinish per decidere che lo sloveno ha messo un pneumatico avanti al danese proprio sul traguardo. Sfortunati Bettio ...vincitore della tappa di ieri, e sull'australiano Ben O'Connor. Il danese Jonas Vingegaard resta leader della classifica generale del Tour con oltre sette minuti di vantaggio su Tadej Pogacar.