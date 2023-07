Classifica Tour de France 2023 | diciannovesima tappa | Jonas Vingegaard padrone | 33° Giulio Ciccone

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ladeldedi ciclismo su strada, la Moirans-en-Montagne – Poligny, di 172.5 km, ha premiato i fuggitivi di giornata, grazie al profilo altimetrico mosso ma senza grandi asperità: non ci sono stati scossoni nellagenerale, dove al comando è rimasto sempre il danese, alfiere della Jumbo-Visma, che ha conservato 7’35” di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar, corridore della UAE Team Emirates.de: Matej Mohoric vince al photofinish un’altrapazzesca. Bettiol e Trentin in top10GENERALEDE(19ma ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti CICLISMOde France, le classifiche dopo la 18tappa Asgreen vince la 18appa con arrivo a Bourg - en - Bresse. Nessuno stravolgimento ingenerale e ...... arrivando seconda in; l'abito indossato al Festival di Sanremo del 1993, quando la ... E ancora un microfono personale, un iconico cappello, il manifesto originale dell'ultimodi Mia ...... una raccolta in coppia con Lady Gaga, ha debuttato al primo posto dellaTop 200 pop e ... Bennett ha continuato a lavorare in studio e ad andare inanche dopo che nel 2016 gli è stato ...

Classifica Tour de France 2023: Vingegaard in testa, Pogacar a oltre 7'. Dispersi gli altri, 33° Ciccone OA Sport

Volata al fotofinish al Tour de France: lo sloveno Mohoric batte Asgreen, terzo O'Connor. Non cambia la classifica generale con Vingegaard a ormai 2 tappe dalla consacrazione ...Kasper Matej Mohoric ha vinto la 19a tappa ancora una volta in volata, battendo in uno strettissimo fotofinish Kasper Asgreen che proprio ieri si era preso il successo di tappa. Terzo O'Connor.