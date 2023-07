Città Alta | addio alla birra del pub Papageno | arrivano succhi e conserve di Astino

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 luglio 2023) Bergamo. Tra tanti alberi che cadono, una foglia che cresce. Anzi, in questo caso, un frutto che matura. Indal 1° luglio c’è una nuova bottega, un punto vendita Sant’Anna Farm, azienda agricola bergamasca – con sede a Sant’Omobono, in valle Imagna –, già nota inper la coltivazione dei frutteti ade la vendita ‘dal campo’ di, marmellate di frutta e. Il titolare, Matteo Locatelli, cappello di paglia d’ordinanza e sguardo vivace, prende il posto dello storico pub, in piena corsarola (via Colleoni, 1). Locatelli è stato tra i primi a Bergamo ad aver aperto al pubblico i suoi frutteti per la raccolta diretta di ciliegie, albicocche, pesche, attività molto gradita soprattutto dalle famiglie, sempre...