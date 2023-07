Cilento | la famiglia la picchia perché ' troppo occidentale' La 18enne Amina scappa

(Di venerdì 21 luglio 2023) su Tg. La7.it - Èta di casa a 18 anni per non vivere sotto il controllo dei familiari che lavano., ragazza di origini marocchine, viveva insieme alla madre e ...

... viveva insieme alla madre e alla sorella a Velina di Castelnuovo, un comune del ... Il racconto di Amina "La mia storia va avanti da tanti anni ma circa 3 mesi fa, quando la mia...... Amina risiedeva in un piccolo comune del Salernitano, Castelnuovo, con la madre e la ... 'Tre mesi fa - scrive Amina - quando la miaha scoperto attraverso una conoscente che fossi ...La protagonista è Amina , una ragazza di 18 anni, residente a Velina di Castelnuovo. Lei, ... Quelle mura non sono più sicure per lei dopo che la suamarocchina ha scoperto il suo ...

Cilento, 18enne picchiata e minacciata dalla famiglia marocchina ... Open

Amina, una ragazza marocchina di 18 anni, è scappata di casa a causa della sua famiglia, lanciando un appello su una piattaforma social.È scappata di casa a 18 anni per non vivere sotto il controllo dei familiari che la picchiavano. Amina, ragazza di origini marocchine, viveva insieme alla madre e alla sorella a Velina di Castelnuovo ...