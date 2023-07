Ciclismo | torna la famiglia Polti! Sarà sponsor della squadra di Basso e Contador dal 2024!

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un ritorno dopo ben ventitré anni di assenza. Nel 2024 tornerà infatti a “correre” laPolti, azienda comasca con sede a Bulgarograsso che ha ha accompagnato il mondo delper 17 lunghi anni continuativi, partecipando dodici volte al Giro d’Italia e sette al Tour De France, prendendo parte anche ad altre corse come la Vuelta di Spagna e il Giro delle Fiandre. Il marchio, come riporta “La provincia di Como“,Eolo Kometa Cycling Team di Ivane Alberto. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, giovedì 20 luglio. Non sono ancora stati resi noti i dettagli economicinuova partnership sancita tra l’azienda e la società. E’ certo però che durante l’accordo, di natura triennale, Polti sosterrà sia la ...

Polti, player nelle applicazioni del vapore per lo stiro e la pulizia in ambito domestico e professionale,alcon Ivan Basso e Alberto Contador, sponsorizzando la loro squadra ciclistica professionistica, le squadre under 23 e juniores per le prossime tre stagioni (fino al 2026). Un sostegno ...La rassegna "Libri e storie di sport"dal 24 luglio al 4 agosto ai Giardini Margherita per ... Ma anche di pallavolo,e boxe. Tra gli ospiti della rassegna c'è Renzo Ulivieri che l'1 ...Sono orgoglioso che la famiglia Polti ci abbia affidato la responsabilità e l'onore di dare seguito alle indimenticabili pagine di storia delche il loro nome ha scritto negli anni passati". ...

Ciclismo Ventitrè anni dopo, il marchio comasco torna sponsor di un team. L’ad Francesca: «Rinnovarsi mantenendo i valori del passato è il mio credo» ...In concomitanza con il suo 45° anniversario, l’azienda ha deciso di sostenere dal 2024 la squadra professionistica dei due grandi campioni, oltre a tutto il settore giovanile under 23 e juniores Bulga ...