Ci sono due indagati per la morte di Andrea Purgatori 

(Di venerdì 21 luglio 2023)due le persone iscritte al registro deglidalla Procura di Roma per ladiPurgatori. Il fascicolo è stato aperto in seguito all’esposto presentato dalla famiglia del giornalista. Si tratta di due persone che operano in una struttura di diagnostica. Intanto la prossima...

...controllato 39 mezzi e molti autististati sottoposti all'alcoltest. E' stata verificata la posizione di dieci persone sottoposte agli arresti domiciliari e ad altre misure restrittive. Per...... in genere,più del doppio rispetto ai mesi invernali poiché le tubazionipiù soggette a sollecitazioni e quindi a rotture; i motivi - sottolineano i tecnici di Hera -: la ...note anche come onde di Kelvin - Helmhotz e si verificano quando c'è una differenza di velocità al confine trafluidi. Possono essere osservate quando il vento soffia sulla superficie di ...

Due indagati per la morte di Andrea Purgatori AGI - Agenzia Italia

Tra contanti e preziosi i rapinatori hanno portato via almeno mezzo milione di euro. Poi la coppia è riuscita a rifugiarsi in un hotel, dove ha chiesto aiuto al personale e dato l'allarme ...Si sono tuffate in mare nonostante il vento e le onde e non sono più riuscite a tornare a riva. Una bambina di 10 anni è morta annegata oggi pomeriggio nello specchio di mare di Porto Alabe… Leggi ...