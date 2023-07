Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dalle idee di un professore universitario all’azione politica di un verde. Il passo è stato breve, forse troppo. Angelo Bonelli, portavoce di Alleanza Verdi Sinistra, ha deciso: presenterà una proposta di legge per introdurre ildi“perché chi mistifica fa più danni della grandine, alluvione, caldo e siccità”. Vietato dissentire, dunque. Vietato mettere in dubbio che la colpa di tutto sia dell’uomo. Vietato far notare che a luglio il caldo tutto sommato non è così strano e che i 47 gradi ventilati in questi giorni sono solo esagerazioni giornalistiche. Vietato opporsi alle auto elettriche, ai dogmi di Frans Timmermans, a chi sbraita che la colpa delle alluvioni è il troppo cemento e non le poche opere sui fiumi. E dunque immaginiamo sarà vietato anche presentare studi che mettano in dubbio la narrazione ...