Ci aspetta un weekend instabile con fenomeni temporaleschi e grandinate

(Di venerdì 21 luglio 2023) È venerdì, il giorno che apre il. Diamo un’occhiata alle previsioni meteo di Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA Ancora la presenza dell’anticiclone di origine africana a dominare la scena sull’Europa meridionale centro-occidentale. Una saccatura di origine Polare, avente il suo minimo lungo le coste norvegesi, instabilirà i settori europei centro-settentrionali. In Atlantico, una limitata area ciclonica in quota, andrà approfondendosi, dirigendosi verso la penisola iberica e facendo assumere alle correnti in quota, componente sud-occidentale. Giornate decisamente instabili con, localmente di forte intensità, accompagnati anche da precipitazioni grandigene (consultate gli avvisi sulla nostra pagina). Dalla mattinata di domenica una nuova rimonta del promontorio africano, ...

