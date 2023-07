Chirico contro gli interisti | “Vivono in un mondo di fiaba | dove i disonesti sono sempre altrove e si sentono talmente immacolati da…”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il giornalista e tifoso juventino Marcellonel suo editoriale sul sito “JuveMania” è tornato a parlare dell’Inter, partendo dall’acquisto di Cuadrado, per poi commentare le parole dei giorni scorsi di Gianfelice Facchetti sul tema Calciopoli ealla fine ha criticato duramente i tifosi nerazzurri. Di seguito riportiamo le sue parole tratte dal sito L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Rabiot, il fratello attacca duramente l’Inter: “InterCorruptionVAR.FC-Juve 4-2, merci la VAR, merci…” Cobolli Gigli attacca l’Inter: “Come mai non è apparsa nel processo? Qualcuno potente ha nascosto il loro faldone e se fosse stata accusata…”attacca l’Inter: “Appena annusano aria di Derby d’Italia diventano incontinenti e iniziano a ...

Amnesty Internationalil presidente del Consiglio di Brugherio Amnesty International ...quelli adottati dal candidato sindaco della coalizione di centrosinistra guida Pd Damiano, che ..."Sono un esterno offensivo, mi piace sfidare l'avversario nell'unouno, saltarli e fare assist per i miei compagni". Pescara e Pistoiese lo hanno anche impiegato da prima punta con modesti ...Dal suo canto Annalisasosteneva la necessità di una triade Salvini - Draghi - Renzi. Una ... Per non dimenticare la valanga di odio scatenataLaura Boldrini in seguito a un post di Beppe ...

Chirico: da Calciopoli ai tuffi di Lautaro, sarebbe questo l'interismo ... Calciomercato.com

Il giornalista e tifoso juventino Marcello Chirico nel suo editoriale sul sito "JuveMania" è tornato a parlare dell'Inter, partendo dall'acquisto di Cuadra ...Iscrizione avvenuta con successo. Penso che ruoterà tutto attorno ad un paio di qualità, lealtà ed onestà, delle quali gli interisti si sentono depositari dalla notte dei tempi, sulla base di loro – e ...