... dopopolemica finita in Parlamento. Poi, qualche giorno, la scritta " Dux ", impressa con la calce bianca sulla roccia del comune di Villa Santa Maria , in provincia di, è riapparsa. ...donna, residente in provincia di, è stata denunciata per tentata truffa. I Carabinieri hanno accertato che spacciandosi per impiegata delle Poste aveva cercato di farsi accreditare delle ...scritta Dux, impressa sul fianco dimontagna a Villa Santa Maria, in provincia di. L'indecente iscrizione è riapparsa dopo 4 anni e, secondo quanto hanno denunciato più persone, il responsabile sarebbe il sindaco della ...

Chieti, su una roccia riappare la scritta 'Dux' TGLA7

Era stata cancellata nel 2019, dopo una polemica finita in Parlamento. Poi, qualche giorno, la scritta “ Dux ”, impressa con la calce bianca sulla roccia del comune di Villa Santa Maria, in provincia ...Assunzioni fittizie, favoreggiamento immigrazione illegale: due arresti dei Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Chieti ...