Chieti | ritorna la scritta “Dux” sulla roccia a Villa Santa Maria Il sindaco la rivendica | “Un pezzo di storia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’enormeDux è riapparsa sul pennone diche domina il borgo di, in provincia di. Come già accade nel 2019, lafascista è tornata visibile in seguito a dei lavori di pulizia del pendio. Lavori che ilGiuseppe Finamorecon orgoglio: “L’ho fatta ripulire durante i lavori per la creazione di altre vie di risalita per itori. Sono stati usati acqua e una spazzola di ferro, tutto qui. A noi quella, a cui siamo abituati da sempre, non dà alcun fastidio”, spiega il primo cittadino ad Adnkronos. “Nessuna apologia di reato, nessuna volontà di esaltare quella. Che sta lì ormai da tantissimo tempo ed è, per ...