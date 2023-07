Chieti | al via i lavori per ripulire la scritta Dux

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nei giorni scorsi sono stati eseguiti a Villa Santa Maria,, per '' la‘Dux'. Nel video si vedono due pittori legati a delle corde che, con dei pennelli e vernice grigia, ricalcano ladi 4 metri d'altezza, prodotta nel 1940. Irientrano negli interventi per i percorsi di arrampicata sulla punta di roccia ‘ penna' che sovrasta il paese di Villa Santa Maria. Laman mano riappare, per la seconda volta. "Nel luglio del 2019 il sindaco fece la stessa cosa, lo stesso sindaco. Ciò provocò una grande eco nazionale sollevando polemiche arrivate in Parlamento e nelle cronache nazionali", ha denunciato a LaPresse Camillo D'Alessandro che, 4 anni fa, se ne occupò come deputato della Repubblica e oggi porta avanti la sua battaglia come coordinatore ...