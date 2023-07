Chi volerà al 25 per cento La clamorosa profezia di Paolo Mieli

(Di venerdì 21 luglio 2023), ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In oda, su La7, nella puntata del 21 luglio, dopo aver visto il sondaggio di Alessandra Ghisleri, che è in collegamento, fa la suasul Pd di Elly Schlein. "Io dico che la Schlein prenderà il volo e andrà verso il 25 per", dichiara il giornalista e storico. Che poi ironizza: "Io le previsioni le sbaglio ogni tanto...". Il sondaggio della Ghisleri pubblicato su La Stampa dà il centro destra al 44,9% dei consensi, mentre il centro sinistra, nonostante la crescita del Pd, rimane ancorato al 25,3%. Perché se da una parte il partito di Elly Schlein sale dello 0,2% arrivando al 21%, dall'altra c'è Alleanza Verdi e Sinistra che perde la stessa percentuale fermandosi al 2,3% e + Europa con la performance invariata al 2%. Nell'opposizione al governo ...

... riabbracceretenon vedevate dalle calende greche e in linea di massima vi divertirete. ... LEONE Tra incavolature, novelle conoscenze e insolite esperienze questa bizzarra estatee non ...... riabbracceretenon vedevate dalle calende greche e in linea di massima vi divertirete. ... LEONE Tra incavolature, novelle conoscenze e insolite esperienze questa bizzarra estatee non ...... ma affliggedeve farle funzionare. L'Inter è senza portiere, aspetta Sommer, ma difficilmente Inzaghi lo avrà in tempo utile per domenica, quandoin Giappone. Per molti se non per tutti, ...