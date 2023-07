Nata a Ferrol, la stessa città del dittatore Franco,Díaz porta con orgoglio le sue origini galleghe: 'Essere gallega è un modo di dialogare con il mondo. È l'orgoglio per questo luogo che mi ...... a partire dalla leader della formazione di sinistra SumarDìaz. Ma il ventre profondo della Spagna sembra già aver scelto adare la maggioranza dei voti. Se basterà per governare, lo si ...... dal favorito Feijóo, il leader dei popolari, l'asse progressista tra Sanchez eDiaz , sua ... In vantaggio nei sondaggi, ha preferito non rischiare, ma c'ècommenta che 'le elezioni non si ...

Chi è Yolanda Díaz, la battagliera ministra del lavoro, speranza dei progressisti spagnoli Globalist.it

Di professione avvocato, Yolanda Díaz è stata ministra del Lavoro e, dal 2021, è diventata anche la seconda vicepremier nel secondo governo del socialista Pedro Sánchez ...