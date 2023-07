Chi è Noah Okafor | il nuovo attaccante del Milan

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 21 luglio 2023) Pioli sta per abbracciare uncentravanti. Ilè a un passo da, punta 23enne del Salisburgo e della Svizzera, profilo già seguito in passato e da diversi club. Le parti stanno ultimando l’affare in queste ore. Il giocatore potrebbe arrivare in Italia già nella giornata di domani e poi svolgere le visite mediche di rito. Al Salisburgo un assegno da 14 milioni più bonus. Lo sbarco dichiude la pista Taremi, così il club rossonero andrà all-in su Chukwueze che è extracomunitario. Chi èArinzechukwuè nato nel 2000 a Binningen da padre nigeriano e mamma svizzera. Proprio il papà Christian, meccanico automobilistico, decise di fuggire dal suo Paese per cercare fortuna in Europa e ...