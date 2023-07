(Di venerdì 21 luglio 2023) La Svizzera è una delle squadre con maggiore seguito deifemminili 2023 in corso di svolgimento in Nuova Zelanda. Il talento sportivo c’entra fino a un certo punto. Ad attirare l’attenzione degli appassionati è la presenta di, una delle sportive più famose in circolazione, considerata la calciatrice più bella al mondo. La 24enne nativa di Tagertschi ha fatto il suo esordio ai2023 nella sfida vinta dalla Svizzera per 0-2 contro le Filippine.è entrata nel secondo tempo, al minuto 70?, ma ci ha messo davvero poco ad attirare l’attenzione su di sè. Occhi azzurri, lunghi capelli biondi, fisico mozzafiato e anche una discreta attitudine a buttare la palla in rete. Non c’è da stupirsi se è diventata in poco tempo la sportiva più famosa della Svizzera con 13.7 ...

Chi è Alisha Lehmann La regina dei Mondiali sfuggita a una molestia | FOTO CalcioWeb

Prima famose su Instagram, poi seguite anche sul campo; è il fenomeno delle atlete che acquisiscono pubblico su internet e lo attraggono verso lo sport - Una tendenza che sta contribuendo ad accrescer ...