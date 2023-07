Chemical Brothers a Lucca | rinviato il concerto

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - A causa di un problema di salute che ha colpito Tom Rowlands dei, ilprevisto aSummer Festival il 23 luglio si sposta eccezionalmente al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (Lu) sabato 2 settembre 2023. I biglietti già venduti restano validi per lanuova location. I rimborsi saranno a breve disponibili su https://www.rimborso.info/. "Thesono estremamente dispiaciuti nel comunicare che ilprevisto alSummer Festival domenica 23 luglio, è stato spostato a causa di un'infezione all'orecchio che ha colpito Tom Rowlands dopo gli ultimi show - si legge in una nota del gruppo- A causa dell'infezione, i dottori gli hanno ordinato di non prendere aerei e di non ...

