Chelsea-Arsenal | il proficuo asse londinese del calciomercato

(Di venerdì 21 luglio 2023) In qualunque Paese del mondo, i derby sono senza dubbio le partite più sentite della stagione. Contendersi il titolo di regina della stracittadina è uno stimolo particolarmente forte ancora oggi, un sentimento vero e proprio che sopravvive a noi attraverso le storie, le battaglie e le imprese tramandate da tifosi e calciatori. Tuttavia, c’è sempre uno spazio in questo meraviglioso sport dove si può mettere da parte qualsiasi astio e rivalità calcistica. Si tratta del. Di fronte a laute offerte od opportunità ed affari, crolla qualsiasi barriera emotiva, anche quella più ostica eretta tra cugini, che in campo se le suonano di santa ragione mentre in altre sedi concludono accordi. In questo approfondimento odierno, andremo proprio a ripercorrere alcune delle vie delche negli ultimi anni sono transitate per la città di ...

... Liverpool - AC Milan 3 - 2 2008: Manchester United -6 - 5 2012:- Bayern München ... Leverkusen - Espanyol 3 - 2 1997: Schalke - Inter 4 - 1 2000: Galatasaray -4 - 1 2007: ...Dopo l'addio di Dzeko (andato al Fenerbahce) e il mancato ritorno di Lukaku (fuori rosa al... Folarin Balogun il sogno primario (per il 22enne l'chiede 40 milioni bonus compresi , l'......00 Sarajevo (Bih) - Torpedo Kutaisi (Geo) 21:00 Shkupi (Mkd) - Hegelmann (Ltu) 21:00 MONDO AMICHEVOLI PER CLUB(Eng) - Wrexham (Wal) 5 - 0 (Finale) MLS All - Stars (Usa) -(Eng) 0 - 5 ...

Cinque gol alla prima uscita per il Chelsea di Pochettino. L'Arsenal travolge le All Stars MLS TUTTO mercato WEB

Non solo gli arabi. Come già avvenuto nella passata stagione, infatti, anche i blues fanno spesa sul mercato italiano ...Il talento statunitense classe 2001 sarebbe finito da tempo nei radar dell' Inter, che avrebbe pensato al giocatore come rinforzo per l'attacco già nel momento in cui stava chiudendo per Romelu Lukaku ...