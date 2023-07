Che fortuna essere poveri!

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dal primo agosto finisce il Reddito di cittadinanza per oltre 800mila famiglie che vivono sotto la linea della povertà e che non avranno più alcun aiuto. Che vergogna!Marina Rivavia email Gentile lettrice, non esageriamo con questo feticcio del RdC. Apriamo invece gli occhi sul fantastico mondo della Meloni. Non conosce la novità? Dal 18 luglio è distribuita una carta una tantum, chiamata “Dedicata a te”, con la quale i poveri veramente poveri (per intenderci, quelli che non posseggono un divano sul quale oziare) potranno comprare generi alimentari. Certo, non tutti i generi, solo quelli indicati nella carta, altrimenti gli ingrati farebbero incetta di salmone e caviale e non ne rimarrebbe abbastanza per deputati, senatori e fabbricanti d’armi. Conosco certi poveri, adusi a piangere per la fame, che hanno pianto di gioia quando hanno saputo l’importo: sarà di 382,5 euro l’anno per ...