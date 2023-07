Charlie Chaplin | morta la figlia Josephin | l' attrice aveva 74 anni Recitò con De Sica e Pasolini

Josephine, sesta degli 11 figli del celebre, è morta a Parigi all'età di 74 anni . I familiari hanno pubblicato un commosso necrologio su Le Figaro il 19 luglio, anche se il decesso risale a giovedì 13 luglio. Josephine lascia ...È morta Josephine. L' attrice e sesta degli undici figli di, è scomparsa lo scorso 13 luglio a Parigi, ma la famiglia ne ha dato l'annuncio oggi. Nata il 28 marzo del 1949, Josephine Hannahera la terza figlia degli otto avuti dal ...Era la sesta degli 11 figli della leggenda del cinema Josephine, attrice e sesta degli 11 figli della leggenda del cinema, è morta il 13 luglio a Parigi. Aveva 74 anni. Era nata dal matrimonio dicon la sua ultima moglie, Oona O'Neill. L'annuncio della famiglia è arrivato solo oggi. Josephine ...

È morta Josephine Chaplin, figlia del grande Charlie. L'addio della famiglia "nascosto" tra i necrologi Open

La sesta figlia degli undici del celebre attore aveva 74 anni. Dopo la morte il 13 luglio e i funerali in forma privata, la notizia è uscita oggi ...Aveva 74 anni, apparve da bambina col padre in ‘Luci della ribalta’ (1952) e in ‘La contessa di Hong Kong’ (1967) ...