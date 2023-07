Charlie Chaplin | morta a Parigi la figlia Josephine

(Di venerdì 21 luglio 2023) Gli ultimi ruoli interpretati Tra i suoi ultimi film si ricorda 'The Bay Boy' del 1984 con Kiefer Sutherland e Liv Ullmann. Nel 1998, ha interpretato Hadley Richardson in 'Ernest Hemingway' di Stacy ...

Gli ultimi ruoli interpretati Tra i suoi ultimi film si ricorda 'The Bay Boy' del 1984 con Kiefer Sutherland e Liv Ullmann. Nel 1998, ha interpretato Hadley Richardson in 'Ernest Hemingway' di Stacy ...E' morta a 74 anni Josephine, attrice e sesta degli undici figli della leggenda del cinema. Il decesso, avvenuto il 13 luglio a Parigi, è stato reso noto solo oggi. Josephine ra nata dal matrimonio dicon la sua ultima moglie, Oona O'Neill . Nata a Santa Monica, in ...La figlia di, Josphine, è morta a Parigi lo scorso 13 luglio a 74 anni, lo stesso giorno del decesso della quarta moglie dell'attore Oona O'Neill. A darne notizia, un necrologio pubblicato sulle ...

È morta a Parigi la figlia di Charlie Chaplin, Josephine Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Josephine Chaplin, attrice e sesta degli 11 figli della leggenda del cinema Charlie Chaplin, è morta il 13 luglio a Parigi. Aveva 74 anni. Era nata dal matrimonio di Chaplin con la sua u ...La figlia di Charlie Chaplin, Josephine, è morta il 13 luglio a Parigi all'età di 74 anni. Un necrologio è stato pubblicato dalla famiglia su Le Figaro il 19. Da bambina, è apparsa con il padre nel 19 ...