Charlie Chaplin | è morta a 74 anni la figlia Josephine

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) –, attrice e sesta degli 11 figli della leggenda del cinema, èil 13 luglio a Parigi. Aveva 74. Era nata dal matrimonio dicon la sua ultima moglie, Oona O'Neill. L'annuncio della famiglia è arrivato solo oggi.aveva recitato con Laurence Harvey in 'Escape to the Sun' (1972) di Menahem Golan, su un gruppo di persone che tentano di lasciare l'Unione Sovietica per sfuggire all'antisemitismo e alla repressione politica. È apparsa anche al fianco di Vittorio De Sica e Maurice Ronet in 'L'Odore delle Belve' (1972) di Richard Balducci. Poi con Liv Ullmann e Kiefer Sutherland in 'Il ragazzo della baia' (1984) di Daniel Petrie e con Klaus Kinski in 'Erotico Profondo', versione in ...