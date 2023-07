Cesara Buonamici verso il Grande Fratello Vip | il coup de théâtre di Pier Silvio Berlusconi

Leggi su biccy

(Di venerdì 21 luglio 2023) Perché il nome dicircola fra gli uffici delVip? La giornalista, volto di punta del Tg5 delle 20:00, sarebbe stata presa in considerazione dallo staff del reality show per ricoprire il ruolo di opinionista. E no, non è una bufala. In questi giorni i vertici di Mediaset starebbero facendo “riflessioni sugli effetti della sua partecipazione”, come scritto da Giuseppe Candela su Dagospia. Insomma, da una partevuole alzare il tiro e la qualità del programma, dall’altro la giornalista dovrebbe davvero commentare le gesta della Gegia di turno che litiga con la Marini. Come scritto da Candela, le due opinioniste erano già state scelte e sarebbero dovute essere presentate nel corso degli scorsi Palinsesti Mediaset, ma ...