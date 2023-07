Cesara Buonamici al GF Vip 8? L’indiscrezione è clamorosa

Leggi su chenews

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un nome clamoroso è spuntato in queste ultime ore riguardo al GF Vip 8 ed è quello della giornalista del Tg5. La squadra della prossima edizione del Grande Fratello Vip si deve ancora mettere in piedi e la redazione del reality show, con tutti gli autori, è al lavoro per dare una nuova impronta al programma, soprattutto dopo l’ultima stagione che non è piaciuta ai vertici Mediaset.al GF Vip 8 (Fonte foto: Ansa) – CheNews.itMancano meno di due mesi all’inizio della nuova stagione televisiva e al via all’ottava edizione del GF Vip, in programma per il prossimo 11 settembre. Per il momento, l’unica certezza è che il pubblico vedrà in studio Alfonso Signorini, confermato come conduttore della storica trasmissione, mentre il resto del cast è ancora un grande punto di ...