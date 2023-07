Cerca di attraversare binari con la bici | anziana travolta e uccisa da un treno

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tragedia nel padovano, dove una donna di 74 anni è statada unmentre attraversava un passaggio a livello portando a mano unacletta. Secondo una prima ricostruzione la vittima, Anna Maria Polato, hato diincletta nonostante le sbarre del passaggio a livello di via Ceresara, a Solesino, fossero abbassate. UnItalo che stava percorrendo il tratto fra Monselice e Rovigo, sulla linea Venezia-Bologna, l’ha investita scagliando lei e la suaa metri di distanza. L’incidente è avvenuto stamattina alle 8.50. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia ferroviaria di Rovigo e la polizia municipale di Solesino per avviare le indagini e prendere tutte le misure necessarie ...

Un impatto terribile e violentissimo, che ha scagliato la donna e la sua bici, che stava portando a mano, a metri di distanza.La vittima dell’incidente si chiamava Anna Maria Polato ed evidentemente era convinta di riuscire a fare in tempo ad attraversare comunque i ...