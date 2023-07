Centro Tennis Loreto | aggiudicati i lavori di riqualificazione | si parte a settembre

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 luglio 2023) Bergamo. Sono statigiovedì 20 luglio dall’Università degli studi di Bergamo ididegli impianti sportivi e dei locali pertinenti afferenti al, all’operatore economico Costituendo RTI Techne spa – Rubner Holzbau Srl, che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica ed ha offerto un ribasso percentuale dello 0,41%. L’importo a base di gara, IVA esclusa, ammontava a € 2.126.989,01 di cui € 2.095.489,01 persoggetti a ribasso ed € 31.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il tempo utile per ultimare tutti icompresi nell’appalto è fissato in un anno, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavora, programmata per il primo ...