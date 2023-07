Prima del rilascio dei permessi a costruire, il piano dovrà superare la valutazione ambientale strategica. Il progettista Fabio Bonci: 'Ottempereremo alle prescrizioni inviando la documentazione ......00 - 00:30 Stadio Amando Picchi Gonfiabili per bambini e Info point sulle donazioni di sangue'ITALIANO (CSI) 18:00 - 00:30 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Esibizioni e ...... qual è lo stato dell'arte 'C'è un progetto di Cassa depositi e prestiti e Creditoche ... perché non riprendere la grande risistemazione del lungomare di Ostia Per riqualificare ile ...

Centro Sportivo, ecco cosa serve I rilievi al Pisa di Regione e Acque LA NAZIONE

Prima del rilascio dei permessi a costruire, il piano dovrà superare la valutazione ambientale strategica. Il progettista Fabio Bonci: "Ottempereremo alle prescrizioni inviando la documentazione adegu ...Non ha partecipato ai bandi di Comune e Provincia, pronta la rivoluzione. Grifasi: "Pronti ad intervenire se qualcuna restasse senza un riferimento".