(Di venerdì 21 luglio 2023)

Centinaia di Hezbollah manifestano a Beirut per il Corano Agenzia ANSA

Centinaia di seguaci di Hezbollah, il partito armato libanese filo-iraniano, hanno manifestato oggi nella periferia di Beirut, roccaforte del movimento jihadista sciita, "per difendere il Corano", il ...