Cecilia Rodriguez lancia una frecciatina? La frase scatena il web

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 21 luglio 2023), il suo nuovo post Instagram è una? Lail web. Ecco cos’è accadutosi trova in vacanza in Grecia col suo fidanzato Ignazio Moser. I due fidanzati sono voltati a Mykonos per godersi una pò di relax all’insegna del divertimento e dell’amore. Nelle ultime ore è esplodo il gossip riguardo la sorella Belene il suo presunto nuovo flirt che era presente proprio al compleanno di Ignazio pochi giorni fa. Leggi anche –> GF, nuove opinioniste: spunta il nome di un’ex gieffina? L’indiscrezione Il nuovo post dell’ex gieffinail web… Nelle ultime oretra i suoi nuovi post Instagram ha condiviso unaspagnola: “Te creció ...