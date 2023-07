C’è la firma anche di Pastina | il difensore rinnova con la Strega

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel giorno della ripresa dell’attività, seppur a ritmo ridotto in attesa di partire per il ritiro di Roma, il Benevento ufficializza un altro rinnovo di contratto. A metterci la, questa volta, è stato Christian. Il ragazzo di Battipaglia ha prolungato l’accordo con la, estendendolo fino a giugno 2026. Un attestato di stima e di fiducia per il mancino, finito ai margini della rosa nel finale dell’ultima stagione. Un nuovo inizio perche cercherà di convincere Andreoletti a puntare sulle sue qualità. L’annuncio del rinnovo è arrivato tramite una breve nota stampa: “Il Benevento Calcio comunica che in data odierna il tesserato Christian, classe 2001, hato un prolungamento di contratto economico che lo legherà al ...