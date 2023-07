Catania | Adoc | A 5 giorni dall’incendio situazione vergognosa

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 luglio 2023) “A 5dell’aeroporto di Fontanarossa a, viaggiatori e turisti sono lasciati alla mercè, senza informazioni e servizi. Le file sono interminabili, decine gli autobus fermi a Trapani per trasportare i passeggeri fino a, incidenti e traffico insieme al caldo asfissiante di questo periodo stanno rovinando le vacanze ai turisti, arrivati nell’isola per trascorrere le vacanze. In attesa di risposte, i passeggeri sono assiepati come formiche a 45 gradi nel terminal C di, come negli aeroporti di Trapani e Palermo. Unanon da Paese Civile. Non è ammissibile che ci siano ritardi per la risoluzione delle problematiche dovute all’incendio in Sicilia, punto nevralgico, da un punto di vista economico e turistico, del ...