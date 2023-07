Castelforte Potenziato il personale dello “Sportello Unico per le Attività Produttive” Suap

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 21 luglio 2023)– “Il Comune di, -annuncia il Sindaco Angelo Felice Pompeo- in un’ottica di riorganizzazione degli uffici comunali e dei servizi al cittadino, hailper le). Un ufficio che ha come scopo principale quello di semplificare le procedure per il rilascio di autorizzazioni necessarie a L'articolo Temporeale Quotidiano.