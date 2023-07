Cassa integrazione per caldo sopra 35 gradi | chi può chiederla e come fare

(Di venerdì 21 luglio 2023) Con la soglia deli 35, e in assenza di misure in grado di ridurre il rischio di colpo di calore, le attività di lavoro possono essere sospese, con richiesta della. Lo aveva precisato nel luglio 2022 una nota congiunta di Inps-Inail. Diktat che torna attuale anche in questa estate 2023 con temperature che, in più parti d’Italia, hanno abbondantemente superato la soglia critica in questione. Un nuovo messaggio dell’Inps ha ricordato della possibilità di invocare il troppoper chiedere la Cigo: “in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento disalariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro ...

Altro elemento importante è la 'unica per alluvione" prevista dall'articolo 7. Valida per un arco temporale di 90 giorni, con termine al 31 agosto 2023. Sotto il profilo edilizio e ...'Serve un protocollo pere smart working per i lavoratori, come durante il Covid - 19 . Sono le proposte del presidente di Confindustria Carlo Bonomi per fronteggiare l'emergenza caldo. Difficile capire l'...Bonomi: smart working per il caldo come per il covid Serve un protocollo pere smart working per i lavoratori, come durante il Covid - 19". Così il presidente di Confindustria ...“La nostra idea è di perseguire un protocollo come fu fatto per il Covid tra associazioni datoriali e sindacati per coprire tutta la platea ...A maggio è partito il progetto "worklimate 2.0" di Inail e Cnr per tenere alta l'allerta sui cambiamenti climatici e il lavoro, nuove procedure e incidenti da evitare ...